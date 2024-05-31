В НАТО ищут возможность обойти блокирование Венгрией финансирования ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным координацию помощи ВСУ со стороны Альянса, несмотря на нежелание отдельных союзников участвовать в этом. Об этом генсек заявил после министерской встречи НАТО в Праге, сообщает Европейская правда.

Столтенберг, перед тем представивший новую схему финансирования потребностей ВСУ на 40 млрд евро в год, вновь выразил убеждение, что этот подход необходимо одобрить.

"Для улучшения координации помощи Украине и ответственности я уверен, что НАТО должна играть большую роль. И мы найдем решения, которые позволят ввести это" , - заявил он.

Венгрия, которая является членом НАТО, выступает категорически против финансирования потребностей ВСУ и с прошлого года последовательно блокирует в ЕС выделение средств на закупку оружия для Украины.

Отвечая на вопрос о том, как можно обойти вето отдельных государств в НАТО, Столтенберг уклонился от конкретики, но подтвердил, что такое обсуждение продолжается.