Блинкен: в Европе понимают угрозы от поддержки Китаем России

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сказал, что в общении с европейскими коллегами от всех звучала обеспокоенность тем, что Китай фактически помогает России в войне против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в общении со СМИ в Праге.

Блинкена спросили, что США и Европа собираются делать с тем фактом, что поддержка Китая помогает России обеспечивать ее военную машину в условиях санкций.

Госсекретарь отметил, что этот вопрос широко обсуждался и он слышал об этом "буквально от каждого в комнате".

"То, что Россия получает поддержку от Китая, как сказал генсек, сейчас очень влияет на ситуацию на поле боя... Из того, что я слышал сегодня – европейцы также очень серьезно относятся к этому, и я ожидаю, что Европа начнет что-то делать", – сказал Энтони Блинкен.

Он также напомнил, что США уже начали накладывать санкции на китайские компании, вовлеченные в схемы обхода санкций или поддержку российской военно-промышленной базы, и таких уже примерно сотня.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил, что поддержка Китаем России является решающим фактором в войне РФ против Украины.

По данным СМИ, Пекин не будет участвовать в Саммите мира по Украине, который состоится в Швейцарии в следующем месяце.