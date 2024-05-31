ЕС ввел новые санкции против КНДР из-за поставок России боеприпасов

В пятницу, 31 мая, Совет Европейского Союза ввел новые санкции против 6 физических и 3 юридических лиц Северной Кореи из-за поддержки войны РФ в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Ограничения предусматривают замораживание активов лиц, против которых направлены санкции, а также запрет на прямое или косвенное предоставление средств или экономических ресурсов. Дополнительно к подсанкционным лицам будет применен запрет на въезд в Европейский Союз.

"ЕС решительно настроен предотвратить поток компонентов, финансов и знаний, которые могут быть использованы КНДР для поддержки развития ее ядерной программы, программы создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет. ЕС призывает КНДР прекратить дестабилизирующие действия, придерживаться своих обязательств согласно международному праву и возобновить диалог с соответствующими сторонами" , — говорится в сообщении.

Следовательно, общее количество лиц, внесенных в санкционные списки ЕС, составляет 77 физических и 20 юридических лиц. Это решение дополняет все соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН по санкциям, связанным с незаконными программами КНДР, которые ЕС также инкорпорировал в свое законодательство.