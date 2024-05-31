В Кремле отреагировали на приговор Трампу
Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заступился за экс-президента США Дональда Трампа, которого суд признал виновным в фальсификации деловой документации в рамках уголовного процесса по неуплате налогов, сообщает Деловая столица.
Пескова цитируют пропагандисты Кремлевского пула.
"В Кремле сказали, что не хотели бы комментировать обвинительный вердикт, предъявленный Трампу. Но отметили, что в США устраняют политических соперников всеми законными и незаконными методами", — приводят они слова спикера президента РФ.
Напомним, Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.
Прокуратура выдвинула обвинение экспрезиденту по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.
Как отмечается, Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за тяжкое преступление.
После оглашения вердикта жюри он раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".
Как сообщалось, Дональд Трамп продал один из своих самолетов, Cessna Citation X, из-за высоких расходов на суды.