Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заступился за экс-президента США Дональда Трампа, которого суд признал виновным в фальсификации деловой документации в рамках уголовного процесса по неуплате налогов, сообщает Деловая столица.

Пескова цитируют пропагандисты Кремлевского пула.

"В Кремле сказали, что не хотели бы комментировать обвинительный вердикт, предъявленный Трампу. Но отметили, что в США устраняют политических соперников всеми законными и незаконными методами" , — приводят они слова спикера президента РФ.

Напомним, Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения.

Прокуратура выдвинула обвинение экспрезиденту по делу о выплате денег порноактрисе Сторми Дэниелс за неразглашение информации с целью влияния на выборы 2016 года.

Как отмечается, Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, осужденным за тяжкое преступление.

После оглашения вердикта жюри он раскритиковал судебный процесс, назвав его "позором" и "сфальсифицированным".

Как сообщалось, Дональд Трамп продал один из своих самолетов, Cessna Citation X, из-за высоких расходов на суды.