СМИ: Во Франции задержали чеченца, который планировал теракт на Олимпиаде

Французские правоохранители задержали 18-летнего чеченца, который, вероятно, хотел совершить теракт во время футбольного турнира в рамках Олимпиады, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает BFMTV.

Издание со ссылками на источники сообщило о том, что злоумышленник был задержан 22 мая. Он хотел совершить теракт во французском городе Сент-Этьен во время проведения Олимпиады.

Журналисты уточняют, что чеченец готовил теракт на футбольном стадионе "Жоффруа Гишар", его целью должны были стать футбольные зрители и сотрудники полиции.

Источник BFMTV отметил, что подозреваемого задержали, когда он находился дома. В ходе обыска у него на компьютере обнаружили фото стадиона в Сент-Этьене, а на телефоне были видео с этим же стадионом.

18-летний чеченец приехал во Францию вместе с родителями в 2023 году. Он отрицает свою причастность к подготовке теракта.

Что предшествовало

Напомним, во Франции в этом году пройдет Олимпиада. Церемония открытия состоится 26 июля.

Чиновники Франции неоднократно выражали обеспокоенность безопасностью Олимпиады, особенно на фоне недавнего теракта в торговом центре под Москвой.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обещал, что для обеспечения безопасности на Олимпиаде подготовят полицию, жандармов, префектов и спецслужбы.