Минобороны: 4% военнообязанных в "Резерв+" имеют статус "в розыске"

Министерство обороны сообщило, что 4% военнообязанных, которые обновили данные о себе через приложение "Резерв+" имеют статус "в розыске", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит ответ МОУ на запрос УП.

Отмечается, что Минобороны исправило ошибки в реестре "Оберег", поэтому часть военнообязанных, которые имели безосновательный статус "в розыске" потеряют его после обновления.

"Если статус „в розыске" не исчез, то для выяснения причин наличия этого статуса военнообязанный должен явиться в ТЦК и СП, в котором он стоит на учете".

Также в ответе на запрос УП Минобороны отметило, что по состоянию на вечер 29 мая в приложении Резерв+ с помощью BankID авторизовались более 2 млн раз, обновили свои данные более 1.225 млн военнообязанных.

Активнее всего обновляют данные в Киеве, Киевской области, Львовской и Одесской. Меньше всего - в Сумской, Луганской и Донецкой областях. За рубежом свои данные обновили уже более 16 тысяч военнообязанных.

Предыстория:

29 мая заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что 710 тысяч военнообязанных были сняты с безосновательного "розыска" в реестре "Оберіг" благодаря приложению "Резерв+".