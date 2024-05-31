Генштаб Эстонии: Россия не сбавила темп боевых действий в Украине

Заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла утверждает, что Россия не сбавила общий темп боевых действий в Украине и будет пытаться удерживать инициативу до тех пор, пока окно возможностей не будет полностью закрыто, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает ERR.

На пресс-конференции в Министерстве обороны Эстонии в пятницу Вендла отметил, что российские вооруженные силы, несмотря на попытки наступления, не достигли значительного прогресса на большинстве направлений в течение последних недель.

По его словам, на севере Харьковщины силы России еще больше снизили темпы операций и сосредоточились на создании буферной зоны на севере города Волчанск. Украина пытается вернуть инициативу, но Россия продолжит перебрасывать туда дополнительные войска.

Наиболее интенсивные боевые действия продолжаются на Донецком направлении, где россияне, по словам представителя эстонского Генштаба, смогли "несколько расширить территорию под своим контролем за счет небольших тактических продвижений".

"Несмотря на высокое фронтовое давление, оборона Украины была относительно эффективной, и Вооруженные силы Российской Федерации фактически не достигли целей оперативного уровня на этом фронте", – добавил он.

На южном фронте, по оценке эстонского Генштаба, изменений не произошло. Украина продолжает удерживать плацдарм на левом берегу Днепра на Херсонщине.

В начале мая Вендла отмечал, что Россия усилила интенсивность своих атак в Украине, пытаясь захватить больше территории до того, как в Украину прибудет военная помощь от США.