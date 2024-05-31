Польша предлагает подготовить у себя подразделение из военнообязанных украинцев

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сказал, что его страна пока не рассматривает отправку своих инструкторов в Украину, и готова предложить подготовку на своей территории подразделение из военнообязанных украинцев в Польше, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в общении со СМИ в Праге.

Сикорский сказал, что Польша рассмотрела запрос Украины о возможности отправлять своих инструкторов, привлеченных к подготовке украинских военных, непосредственно на территорию Украины.

"Мы пришли к выводу, что будет безопаснее и более эффективно тренировать в Польше украинское подразделение, сформированное из украинцев в Польше, которые подлежат мобилизации в украинскую армию, и это был бы более эффективный способ помочь Украине", – сказал Сикорский.

Также он сказал, что Польша, в отличие от многих других государств, изначально не запрещала Украине осуществлять удары по территории РФ.

На прошлой неделе Сикорский отметил, что не поддерживает социальное обеспечение украинцев, которые уклоняются от призыва, но считает, что решение по ним должно быть общеевропейским.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина уверяла, что Украина не будет принудительно возвращать мужчин призывного возраста из-за границы.