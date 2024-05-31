ВАКС конфисковал активы Royal Pay Europe в пользу Украины

Активы на более 2 миллиардов гривен, которые принадлежали компании Royal Pay Europe, были конфискованы в пользу Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение заместителя министра юстиции Украины Инны Богатых в Facebook.

По ее словам, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Минюста и стянул в доход государства:

53 млн гривен;

3 млн 490 тысяч 199 долларов США;

54 316 евро;

ценные бумаги в виде военных облигаций стоимостью 1 млрд 752 млн 893 тысячи гривен.

Богатых подчеркнула, что Royal Pay - платежная система группы компаний (игровой бизнес), которые поддерживают агрессию РФ против Украины.

Компания сотрудничает с российской букмекерской конторой 1xBet.

Что предшествовало

Напомним, в начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Royal Pay Europe.

В их рамках были заблокированы активы компании, также компании запретили выводить капиталы за пределы Украины и не только.

СМИ пишут, что Royal Pay Europe владеет россиянин Сергей Кондратенко, у которого есть кипрский паспорт.