ВАКС конфисковал активы Royal Pay Europe в пользу Украины
Активы на более 2 миллиардов гривен, которые принадлежали компании Royal Pay Europe, были конфискованы в пользу Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит сообщение заместителя министра юстиции Украины Инны Богатых в Facebook.
По ее словам, Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Минюста и стянул в доход государства:
- 53 млн гривен;
- 3 млн 490 тысяч 199 долларов США;
- 54 316 евро;
- ценные бумаги в виде военных облигаций стоимостью 1 млрд 752 млн 893 тысячи гривен.
Богатых подчеркнула, что Royal Pay - платежная система группы компаний (игровой бизнес), которые поддерживают агрессию РФ против Украины.
Компания сотрудничает с российской букмекерской конторой 1xBet.
Что предшествовало
Напомним, в начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел санкции против Royal Pay Europe.
В их рамках были заблокированы активы компании, также компании запретили выводить капиталы за пределы Украины и не только.
СМИ пишут, что Royal Pay Europe владеет россиянин Сергей Кондратенко, у которого есть кипрский паспорт.