Турция поддерживает предоставление Украине оружия, но не "участие" НАТО в войне

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара не хочет "участия" Североатлантического Альянса в войне в Украине, но поддерживает предоставление военной помощи Киеву, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал после встречи министров иностранных дел стран НАТО в Праге 31 мая, сообщает AFP.

Глава турецкого МИД сказал, что Турция "поддерживает продолжение помощи Украине и способность Украины сдерживать" Россию.

"Но мы не хотим, чтобы НАТО участвовал в этой войне. Мы считаем, что между этими двумя вещами должен сохраняться баланс как со стороны стран-членов, так и со стороны НАТО", – добавил Фидан, предупредив, что конфликт может распространиться на регион и вызвать худшие кризисы.

Его заявление прозвучало на фоне решения ряда стран Альянса – прежде всего США и Германии – разрешить Украине наносить удары переданным оружием по военным объектам на территории России, но с ограничениями.

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже настаивает на праве Украины наносить удары по российской территории и говорит, что все больше союзников соглашаются с этим.

Турция, хоть и является членом НАТО, продолжает поддерживать дипломатические и экономические связи с Россией после ее полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.