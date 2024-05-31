В Украину из оккупации вернули 5 депортированных детей-сирот

В Украину вернули 5 депортированных детей-сирот, которых россияне сначала удерживали на оккупированной территории, а затем вывезли в Россию, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Сообщается, что все дети – воспитанники Новопетровского интерната Николаевской области. После начала полномасштабной войны первые три месяца они провели на линии фронта, скрывались от бомб и ракет в подвале без пищи и воды.

В середине июля 2022 года детей под дулами автоматов угнали россияне и переместили на оккупированную территорию, сообщил Кулеба.

"Детей содержали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации. Каждый день к ним приходили военные и проверяли, вдруг ли никто не убежал, запрещали общаться с родными, угрожали.

В октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым, а затем – в Анапу Краснодарского края. А оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию, в Грузию".

Кулеба добавил, что при поддержке организации Save Ukraine из России вернули уже 356 детей, из них 90 – это дети-сироты.