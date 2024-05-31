В Белом доме подтвердили, что Украина не может бить по РФ ракетами ATACMS

Решение Соединенных Штатов разрешить Украине удары американским оружием по военным целям в России не распространяются на дальнобойные ракеты ATACMS, сообщает Европейская правда.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН, которое вышло в эфире телемарафона вечером 31 мая, рассказал директор по вопросам Европы Совета национальной безопасности Белого дома Майкл Карпентер.

Представитель Белого дома подтвердил, что разрешение США уже действует и призвано дать возможность украинцам противодействовать огню с российской стороны с помощью американского оружия.

"Это не касается ATACMS для ударов большой дальности, потому что это сделано для того, чтобы дать Украине возможность защитить себя, и именно это побудило президента (Байдена. – Ред.) на протяжении всей этой войны – давать Украине возможность защищать себя", – отметил он.

Карпентер напомнил, что США с течением полномасштабного российского вторжения пытались предоставлять Украине приоритетные средства – от противотанковых ракет Javelin до систем противовоздушной обороны.

О том, что разрешение не касается ракет ATACMS, ранее написало The Wall Street Journal.

Как сообщала "ЕвроПравда", Украина подтвердила ограниченное разрешение на удары по РФ американским оружием. Впрочем, президент Зеленский осторожно прокомментировал то, как это будет воплощаться на практике.

Майкл Карпентер уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области.