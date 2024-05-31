Малюська отреагировал на сообщение о пытках в колонии на Полтавщине

Министр юстиции Украины Денис Малюська назвал единичным случаем информацию о пытках в Божковской исправительной колонии в Полтавской области, сообщает Деловая столица.

Об этом он заявил в эфире "Радио Свобода".

По его словам, видео, на котором было видно издевательства над заключенными, записали более года назад. Такая информация поступила в Минюст и к правоохранителям, после чего они отреагировали соответствующим образом. Малюська утверждает, что всех причастных к пыткам уволили, и уже больше года эта колония является "примерной", а заключенные "чувствуют себя прекрасно".

Вместе с этим глава Минюста заверил, что нет доказательств существования масштабной системы пыток заключенных, о чем днем ранее заявляли в Государственном бюро расследований.

При этом Малюська подчеркнул, что готов уйти в отставку по решению парламента после этого инцидента.

"Давайте не манипулировать. В тюрьмах не пытают заключенных, а я не прочь уйти в отставку. Решения парламента всегда готовы, но опять-таки, давайте повторимся: это случай одного учреждения. Это не масштабная история" , — утверждает министр.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в организации пыток четверым чиновникам Божковской исправительной колонии №16 в Полтавской области.