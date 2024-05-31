Представителей ТЦК "задули" из газового баллончика в Черновицкой области
В Черновицкой области представителей ТЦК «задули» из газового баллончика во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Черновицкий областной ТЦК и СП.
По данным военных, сегодня, 31 мая, в селе Черепковцы во время проведения военнослужащими территориального центра комплектования и социальной поддержки мер по уведомлению военнообязанный гражданский гражданин совершил нападение с применением газового баллончика на представителей ТЦК и СП.
Нападающий сопротивлялся и был задержан до приезда представителей полиции.
Последствия нападения
В результате нападения военнослужащий ТЦК и СП получил химические ожоги глаз и дыхательных путей. Ему оказана необходимая медицинская помощь и госпитализирована.
Пострадавший военнослужащий был переведен в ТЦК и СП после тяжелого ранения из боевой бригады.
"Напоминаем, что должностные лица ТЦК и СП, участвующие или организующие оповещения военнообязанных действуют в соответствии с действующим законодательством. Следовательно, оскорбления, сопротивление или препятствование их деятельности будут иметь последствия, а нарушители будут нести административную или уголовную ответственность", - подчеркнули военные.
Приступы на представителей ТЦК
Напомним, что в конце апреля в Черновицкой области группа гражданских напала на военнослужащего территориального центра комплектования. Тогда военный, чтобы защититься, открыл огонь.
Кроме того, мы писали, что подобный случай произошел в Днепропетровской области. Там гражданский мужчина с ножом ранил сотрудника ТЦК.
Совсем недавно мы сообщали, что в Харькове произошла потасовка между гражданскими и военными.