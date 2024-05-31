В Германии объяснили смягчение запрета на удары немецким оружием по России

Министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации", сообщает Европейская правда.

Об этом, как сообщает ZDF, он сказал во время визита в Молдову 31 мая.

Писториус отметил, что считает правильным решение позволить Киеву поражать немецким оружием отдельные военные объекты на территории России.

"Это то, что мы всегда делали с начала войны, которую Путин ведет против Украины. Мы адаптировались к ситуации, адаптировали нашу стратегию в каждом конкретном случае", – сказал он на встрече с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

В то же время, отметил Писториус, Германия не будет возобновлять дискуссии о поставках Украине немецких крылатых ракет Taurus. Он пояснил, что эти дискуссии снова будут касаться оружия с дальностью поражения в несколько сотен километров.

"И этот предел остается неизменным, даже после заявлений наших партнеров и нас самих", – подчеркнул он.

В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.