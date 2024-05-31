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ОВА: Российские войска атаковали Одессу, ранены два человека
Российские войска вечером 31 мая атаковали Одесскую припортовую инфраструктуру, ранения получили два человека, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"Вечером враг атаковал Одессу. Предварительно, баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Целью российских террористов стала припортовая инфраструктура.
Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина".
По данным председателя, пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.