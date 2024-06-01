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Россияне потеряли еще более тысячи военных и 44 артсистемы

Россияне потеряли еще более тысячи военных и 44 артсистемы
Фото: Facebook

Силы обороны продолжают наносят потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки обезвредили более 1 130 оккупантов и 44 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 508780 (+1130) человек,
  • танков - 7740 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин - 14947 (+12) ед,
  • артиллерийских систем - 13184 (+44) ед,
  • РСЗО - 1088 (+0) ед,
  • средства ПВО - 815 (+0) ед,
  • самолетов - 357 (+0) ед,
  • вертолетов - 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10617 (+30),
  • крылатые ракеты - 2230 (+1),
  • корабли / катера - 27 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 18006 (+101) ед,
  • специальная техника - 2181 (+17).

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