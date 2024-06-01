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Россияне потеряли еще более тысячи военных и 44 артсистемы
Силы обороны продолжают наносят потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки обезвредили более 1 130 оккупантов и 44 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 508780 (+1130) человек,
- танков - 7740 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 14947 (+12) ед,
- артиллерийских систем - 13184 (+44) ед,
- РСЗО - 1088 (+0) ед,
- средства ПВО - 815 (+0) ед,
- самолетов - 357 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10617 (+30),
- крылатые ракеты - 2230 (+1),
- корабли / катера - 27 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 18006 (+101) ед,
- специальная техника - 2181 (+17).