Россияне потеряли еще более тысячи военных и 44 артсистемы

Силы обороны продолжают наносят потери стране-агрессору России - только за минувшие сутки обезвредили более 1 130 оккупантов и 44 артиллерийских систем, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.06.24 ориентировочно составили: