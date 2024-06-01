ПВО ночью уничтожила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"

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Нашим защитникам неба удалось уничтожить 35 из 53 ракет и 46 из 47 беспилотников, сообщает Деловая столица.

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Враг запустил:

35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – РФ);

4 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Крыма);

1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);

10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);

47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ).

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

30 крылатых ракет Х-101/Х-555;

4 крылатые ракеты "Калибр";

1 крылатую ракету "Искандер-К";

46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства.

Напомним, враг целил по энергообъектам в пяти областях.