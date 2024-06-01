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ПВО ночью уничтожила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"

ПВО ночью уничтожила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

Нашим защитникам неба удалось уничтожить 35 из 53 ракет и 46 из 47 беспилотников, сообщает Деловая столица.

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА, сообщили в воздушных силах ВСУ.

Враг запустил:

  • 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – РФ);
  • 4 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
  • 10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
  • 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);
  • 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ).

В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:

  • 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
  • 4 крылатые ракеты "Калибр";
  • 1 крылатую ракету "Искандер-К";
  • 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства.

Напомним, враг целил по энергообъектам в пяти областях.

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