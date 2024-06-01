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ПВО ночью уничтожила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"
Нашим защитникам неба удалось уничтожить 35 из 53 ракет и 46 из 47 беспилотников, сообщает Деловая столица.
Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов и 47 ударных БпЛА, сообщили в воздушных силах ВСУ.
Враг запустил:
- 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., воздушное пространство над акваторией Каспийского моря – РФ);
- 4 баллистических ракеты "Искандер-М" (из Крыма);
- 1 крылатую ракету "Искандер-К" (из Крыма);
- 10 крылатых ракет "Калибр" (с северо-восточной части акватории Черного моря);
- 3 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69 (из воздушного пространства ТОТ Запорожской области);
- 47 ударных БПЛА типа "Shahed-131/136" (район пусков Приморско-Ахтарск – РФ).
В результате противовоздушного боя сбита 81 воздушная цель:
- 30 крылатых ракет Х-101/Х-555;
- 4 крылатые ракеты "Калибр";
- 1 крылатую ракету "Искандер-К";
- 46 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Российские террористы не оставляют намерений уничтожить топливно-энергетический сектор государства.
Напомним, враг целил по энергообъектам в пяти областях.