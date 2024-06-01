Подписка за 50% - летняя акция!
ВМС ВСУ: Враг держит в морях носители крылатых ракет "Калибр"
Общий потенциальный залп из трех судов — 16 ракет, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщили в ВМС ВСУ.
По состоянию на 08:30 1 июня:
- В Черном море 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
- в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
- в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.
Этой ночью в ходе комбинированной атаки с Черного моря враг совершил пуски крылатых ракет "Калибр" в сторону южных регионов Украины.