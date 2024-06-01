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ВМС ВСУ: Враг держит в морях носители крылатых ракет "Калибр"

ВМС ВСУ: Враг держит в морях носители крылатых ракет "Калибр"
Фото: Mil.ru

Общий потенциальный залп из трех судов — 16 ракет, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ.

По состоянию на 08:30 1 июня:

  • В Черном море 4 вражеских корабля, среди которых 2 носителя крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет;
  • в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;
  • в Средиземном море 1 вражеский корабль, являющийся носителем крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 8 ракет.

Этой ночью в ходе комбинированной атаки с Черного моря враг совершил пуски крылатых ракет "Калибр" в сторону южных регионов Украины.

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