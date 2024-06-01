Генштаб: За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений

За прошедшие сутки ВСУ поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и две базы горюче-смазочных материалов, сообщает Деловая столица.

Об этом информируют в Генштабе ВСУ.

Оперативная информация по состоянию на 10:30 01.06.2024 по поводу российского вторжения.

За прошедшие сутки произошло 105 боевых столкновений.

В общей сложности враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам в том числе и с территории РФ четыре ракетных удара с применением восьми ракет, 57 авиаударов с применением 70 КАБов, задействовал 1 303 дрона-камикадзе, из них девять шахедов, 15 ланцетов и 1 279 fpv-дронов совершил почти 3 800 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 120 с применением реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили два места скопления личного состава, четыре пункта управления, две артиллерийские системы противника, средство ПВО, район сосредоточения военной техники и две базы горюче-смазочных материалов.

За прошедшие сутки общие потери противника составили около 1 130 человек. Также враг потерял 12 танков, 12 боевых бронированных машин, 44 артиллерийских системы, 30 БпЛА оперативно-тактического уровня, одну крылатую ракету, 101 автомобиль и 17 единиц специальной техники.

В ночь на 1 июня 2024 года российские захватчики нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в разных регионах Украины, применив ракеты воздушного, морского и наземного базирования, а также ударные БПЛА типа "Shahed".

Всего враг выпустил 53 ракеты разных типов, а именно: 35 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС – районы пусков Саратовская область и акватория Каспийского моря российской федерации, четыре баллистические ракеты "Искандер-М" и одна крылатая ракета "Искандер-К" из временно оккупированного Россией Крыма, 10 крылатых ракет "Калибр" из акватории Черного моря, три управляемых авиационных ракеты Х-59/Х-69 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, а также 47 ударных БпЛА типа "Shahed" из района Приморско-Ахтарской РФ.

В результате противовоздушного боя наши защитники сбили 81 воздушную цель, среди которых 30 крылатых ракет Х-101/Х-555, четыре крылатых ракеты "Калибр", одна крылатая ракета "Искандер-К" и 46 ударных БПЛА типа "Shahed".

С начала этих суток уже произошло 20 боевых столкновений. Захватчики совершили четыре авиационных удара с применением семи КАБов, 92 раза атаковали дронами-камикадзе, применив 47 шахедов и 45 fpv-дронов, почти 600 раз обстреляли позиции наших войск и населенные пункты из разных типов вооружения.

На Харьковском направлении с начала суток ВСУ отразили одну атаку противника вблизи Липцев. Украинские подразделения продолжают укреплять позиции и оборонные рубежи.

За вчерашние сутки, по уточненным данным, враг потерял в этом направлении 126 окупантов. Кроме того, украинские защитники уничтожили 17 автомобилей и две единицы специальной техники. Трем артиллерийским системам противника причинены повреждения.

На Купянском направлении российские кафиры один раз атаковали в районе Дружелюбовки. Понесли потери и отошли.

За прошедшие сутки на этом направлении, по уточненным данным, общие потери врага составили 79 человек. Уничтожен один танк Т-80 и поврежден автомобиль.

На Северском направлении в настоящее время продолжается пять боевых столкновений недалеко от Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Потери наших позиций не допущены. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении с начала суток отражена одна попытка противника продвинуться в районе Клищиевки. Подразделения Сил обороны сдерживают давление, на отдельных направлениях усиливают позиции.

На Покровском направлении украинские защитники принимают меры по недопущению продвижения противника. В настоящее время продолжаются два боевых столкновения вблизи Сокола и Невельского. Ситуация под контролем сил обороны Украины.

На Кураховском направлении продолжаются шесть боев вблизи Георгиевки, Константиновки и Водяного. Ситуация напряженная, но остается под контролем наших защитников.

На Ореховском направлении российский агрессор совершил одну безрезультатную атаку в районе Роботиного. Потери позиций не допущены.

На остальных направлениях ситуация не претерпела существенных изменений.