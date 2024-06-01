ОГПУ: В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 550 детей

Только за последние три дня пострадали 10 детей, сообщает Деловая столица.

Более 1 914 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, информируют в ОГПУ.

По состоянию на утро 1 июня 2024 г. по официальной информации ювенальных прокуроров 550 детей погибли и более 1 364 получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадали дети в таких областях: Донецкая — 534, Харьковская — 389, Херсонская — 152, Днепропетровская — 139, Киевская — 130, Запорожская — 108, Николаевская — 107.

В последние дни: