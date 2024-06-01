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ОГПУ: В результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 550 детей
Только за последние три дня пострадали 10 детей, сообщает Деловая столица.
Более 1 914 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, информируют в ОГПУ.
По состоянию на утро 1 июня 2024 г. по официальной информации ювенальных прокуроров 550 детей погибли и более 1 364 получили ранения различной степени тяжести.
Больше всего пострадали дети в таких областях: Донецкая — 534, Харьковская — 389, Херсонская — 152, Днепропетровская — 139, Киевская — 130, Запорожская — 108, Николаевская — 107.
В последние дни:
- 30 мая в результате обстрела войсками РФ г. Харьков пострадали мальчик и девочка в возрасте 12 лет;
- 1 июня в результате обстрела г. Балаклея Харьковской области пострадали 8 детей.