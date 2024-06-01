Зеленский объяснил, почему замороженный конфликт является войной

Все, что является замороженным конфликтом, является войной - медленной войной, или медленной оккупацией, или замороженным конфликтом между сторонами, уверен президент Владимир Зеленский, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью The Guardian.

"И наступит момент, когда все это по той или иной причине разморозится. Повод оккупант найдет всегда.

Для него нужна пауза, чтобы усилить свои позиции на поле боя. Чтобы понять, где у него дефицит. Мы это знаем. У нас такой же дефицит, мы об этом говорим открыто...

У них (у РФ - ред.) больше техники, чем у нас, но и у них дефицит - у них нехватка опытных военных, артиллерийских снарядов, ракет.

Поэтому эта пауза им пойдет на пользу, точно не нам. Они станут сильнее, а после этого, как было в Нормаднских договоренностях, он наберет силы, и может вам поставить ультиматум - признать все территории, не быть в Альянсе (НАТО - ред.), забыть о евроинтеграции, и таких условий будет много".

Президент напомнил оккупацию Донбасса и то, что там несмотря на отсутствие активной фазы до 2022 года все равно погибали от российских атак украинцы.