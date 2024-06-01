Зеленский ответил на заявления Трампа о завершении войны

Намерения кандидата в президенты США Дональда Трампа завершить войну в Украине благодаря уступкам могут не только быть опасными для Украины, но и для позиции США в мире, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian.

Глава государства уверен, что российский диктатор Владимир Путин не остановится в Украине и пойдет дальше в случае победы в войне. По мнению президента, вероятная договоренность Трампа с Путиным не остановит диктатора.

"Я не понимаю, неужели он хочет быть президентом-лузером? Давайте представим, что Трамп стал президентом и решил закончить войну за счет Украины. Например. И каким-то образом получил подтверждение от Путина, что это стоп, это все. Украинцы не будут с этим мириться, но он тогда может сказать, что не дает нам никакой поддержки, а Украина без оружия не сможет воевать. И представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. То кем для всего мира будет этот президент США?" - сказал он.

Зеленский заявил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым. Речь идет не только о личных американских лидерах, но и об институционности США.

"И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не столь большой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитарные лидеры других стран. И вот вам и прекращение огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это третья мировая война" , - заявил президент Украины.

Заявления Трампа об Украине

Следует отметить, что бывший президент США Дональд Трамп выступал против увеличения помощи Украине. По его мнению, помощь нужно оказывать в виде кредитов, а не "подарка".

Кроме того, он неоднократно заявлял, что якобы сможет завершить войну в Украине за несколько дней прямым контактом с Путиным.

Недавно Трамп сделал неожиданное заявление на одной из своих встреч с вероятными спонсорами предвыборной кампании. Он сказал, что якобы "разбомбил Москву и Пекин, если бы Россия вторглась в Украину или Китай вторгся на Тайвань".