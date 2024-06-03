Республиканская партия выдвинет Трампа в президенты независимо от приговора суда
Республиканская партия номинирует Дональда Трампа кандидатом в президенты США независимо от того, какой приговор вынесет для него судья по уголовному делу по умолчанию денег. Об этом заявила сопредседатель Национального комитета Республиканской партии Лара Трамп, пишет Дмитрий Левицкий, РБК-Украина.
Как сказала Лара Трамп, республиканцы должны быть готовы ко всему, имея в виду и возможное решение суда об ограничении свободы Трампа.
"Мы должны строить планы по мере того, как это будет развиваться, и у нас будет несколько планов на случай непредвиденных обстоятельств. Правда в том, что на самом деле не имеет значения, мы выдвинем Дональда Трампа как нашего республиканского кандидата, и это то, что в конечном счете имеет значение", - заявила она в эфире телеканала CNN.
Приговор для Трампа
На этой неделе жюри суда Нью-Йорка признали экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле, касающемся умолчания денег, которые Трамп через своего адвоката заплатил порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание об их романе.
По этому делу Трампу было предъявлено обвинение по 34 пунктам. И по всем этим пунктам он был признан виновным. Теперь судья должен избрать наказание для Трампа. Это произойдет 11 июля.
Теоретически, Трампу может грозить от 4 до 136 лет за решеткой, но по большинству прогнозов, вряд ли его отправят в тюрьму. Судья может ограничиться домашним арестом или испытательным сроком.
Однако даже если Трампа отправят в тюрьму, он все равно сможет баллотироваться в президенты и получить этот пост, если победит на выборах. Это будет первым подобным случаем в истории США.