Зеленский обсудил с президентом Филиппин сотрудничество и Саммит мира
Украинский президент Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего визита в Манилу обсудил с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим двустороннее сотрудничество, предстоящий Глобальный саммит мира и российскую агрессию против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
"Я прибыл на Филиппины и впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим", - отметил глава украинского государства.
Он выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН".
Зеленский анонсировал открытие украинского посольства в столице Филиппин.
"Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества", - рассказал глава государства.
Стороны обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии, и "важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии".
"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите", - говорится в публикации Зеленского.
Кроме того, президенты обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.
Встреча двух лидеров 3 июня состоялась в президентском дворце Филиппин после участия Зеленского в эти выходные на крупнейшей в Азии конференции по безопасности в Сингапуре.