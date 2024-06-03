Зеленский обсудил с президентом Филиппин сотрудничество и Саммит мира

Украинский президент Владимир Зеленский во время своего сегодняшнего визита в Манилу обсудил с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом-младшим двустороннее сотрудничество, предстоящий Глобальный саммит мира и российскую агрессию против Украины, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

"Я прибыл на Филиппины и впервые в истории наших двусторонних отношений встретился с президентом Фердинандом Маркосом-младшим" , - отметил глава украинского государства.

Он выразил благодарность Филиппинам за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также "за четкую позицию по агрессии России против нашей страны, а также за поддержку важных резолюций ООН".

Зеленский анонсировал открытие украинского посольства в столице Филиппин.

"Украина намерена открыть посольство в Маниле в этом году для укрепления двустороннего сотрудничества" , - рассказал глава государства.

Стороны обсудили инаугурационный Глобальный саммит мира, запланированный на 15-16 июня в Швейцарии, и "важность представления на нем стран Юго-Восточной Азии".

"Ценим, что Филиппины примут участие в Саммите" , - говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, президенты обсудили двустороннее сотрудничество, в частности экспорт украинской аграрной продукции в Филиппины.

Встреча двух лидеров 3 июня состоялась в президентском дворце Филиппин после участия Зеленского в эти выходные на крупнейшей в Азии конференции по безопасности в Сингапуре.