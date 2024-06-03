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РФ потеряла в Украине еще около 1300 военных и 47 артсистем – Генштаб

РФ потеряла в Украине еще около 1300 военных и 47 артсистем – Генштаб
Фото: Facebook

За сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 1270 военных, 47 артсистем, 40 беспилотников, 14 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 511 130 (+1 270) человек,
  • танков − 7 779 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 15 002 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 13 280 (+47) ед,
  • РСЗО − 1 090 (+1) ед,
  • средств ПВО − 824 (+3) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 739 (+40) ед,
  • крылатых ракет − 2 268 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 18 159 (+67) ед,
  • специальной техники – 2 199 (+4) ед.

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