РФ потеряла в Украине еще около 1300 военных и 47 артсистем – Генштаб

За сутки в ходе войны с Украиной Россия потеряла около 1270 военных, 47 артсистем, 40 беспилотников, 14 танков и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 03.06.24 ориентировочно составили: