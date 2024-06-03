Наводнения в Германии: возможна эвакуация в новых районах

В двух немецких землях, страдающих от наводнений, ситуация остается сложной и местами ухудшается, возможна эвакуация в новых районах, сообщает Европейская правда.

Стихия продолжает набирать силу в некоторых районах земли Баден-Вюртемберг восточнее Штутгарта. В районе Геппинген утром в понедельник администрация призвала жителей паковать самые необходимые вещи и ожидать эвакуации на верхних этажах.

Продолжается эвакуация в муниципалитете Рудерсберг, где многие люди оказались заблокированы водой в своих домах.

В городе Эсслинген-на-Неккаре вода продолжает подниматься, пик ожидают днем в понедельник. Там продолжается строительство временных дамб, чтобы предотвратить подтопление центра.

Ситуация остается сложной и в Баварии. Земельное министерство внутренних дел объявило, что с пятницы из-за стихии вынуждены были покинуть дома более 3000 человек, в десяти районах объявлена чрезвычайная ситуация.

В городках над Дунаем в понедельник ожидают ухудшения ситуации и пик наводнения, для этих районов объявлен самый высокий уровень предупреждения. В городке Кельгайм уровень Дуная может достичь максимума за последние 20 лет.

С пятницы, с тех пор как начались наводнения, один спасатель погиб и один считается пропавшим, также пропала одна женщина.