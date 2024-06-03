Трамп хочет рассекретить документы об убийстве Кеннеди и теракте 11 сентября

Дональд Трамп, осужденный за фальсификацию деловой документации по выплате денег порнозвезде, угрожает отомстить противникам в случае возвращения к власти. Об этом он заявил в интервью Fox News, сообщает Укринформ.

"Моя месть будет успешной... Это плохие люди. Это люди больные, и они делают вещи, которые настолько разрушительны... Если бы не я, они бы преследовали кого-то другого, а я знаю многих соперников - у них дела не шли так хорошо" , – сказал он.

Трамп добавил, что имеет две кандидатуры на должность генерального прокурора, но фамилий не уточнил.

Он также заявил, что рассекретит документы, касающиеся атаки на небоскребы в Нью-Йорке 11 сентября 2001 и убийства президента Кеннеди. По мнению Трампа, это должно восстановить доверие к американским институтам.

Как сообщалось, на прошлой неделе суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным по 34 пунктам фальсификации деловой документации в 2016 году по поводу выплаты денег за молчание порнозвезде, с которой он имел сексуальную связь.

Экс-президент и его команда назвали судебное решение политически мотивированным и обвинили демократов в использовании правосудия в качестве оружия в избирательной кампании.