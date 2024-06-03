В Германии не отрицают, что Украина может сбивать ее системами ПВО самолеты над РФ

В Германии заявили, что Украина может использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для сбивания самолетов над территорией России, сообщает Европейская правда.

Такой сценарий не исключил глава ситуационного центра по Украине при министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться над территорией РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасающие планерные бомбы" , – отметил он.

В то же время, генерал подчеркнул, что тактическое использование этих систем является исключительной ответственностью украинских военных.

"Они могут использовать их в соответствии с международным правом. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут в этом успеха" , - указал Фрейдинг.

В пятницу министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".

В правительстве Германии ранее подтвердили, что разрешают Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.