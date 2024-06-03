Морским коридором экспортировали 50 млн тонн грузов за 9 месяцев – АМПУ

За 9 месяцев функционирования Украинского морского коридора экспортировали 50 миллионов тонн грузов.

Об этом сообщили в Администрации морских портов Украины.

"Начиная с первого судна Joseph Shulte, вышедшего Украинским коридором 16 августа 2023 года, украинские черноморские порты переработали этот рекордный объем грузов, несмотря на постоянные атаки врага на нашу критическую инфраструктуру. Это 1737 обработанных судов" , - говорится в сообщении.

Напомним, созданный ВМС морской коридор обеспечил экспорт с августа почти 33,8 млн. тонн грузов, что превышает показатели работы в рамках "зерновой инициативы".