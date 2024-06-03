Петиция о бронировании спасателей набрала необходимое количество голосов

Петиция к Кабмину с призывом предусмотреть бронирование всего личного состава пожарной охраны и службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты набрала 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения, сообщает Украинская правда.

"Обращаемся к вам по причине снятия брони и мобилизации спасателей, личного состава пожарной охраны, службы чрезвычайных ситуаций, оперативно-спасательной службы и других работников гражданской защиты. На данный момент бронь с части бойцов снята! ГСЧС осуществляет важную миссию в тылу! Это наши защитники и спасатели, которые рискуют своей жизнью каждый раз, особенно во время военного положения в стране" , – говорится в тексте петиции.

Петицию подали 31 мая, за 4 суток она набрала более 30 тысяч голосов.

Бронирование военнообязанных работников − это предоставление временной отсрочки от мобилизации (до 6 месяцев).