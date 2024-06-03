На фронте за сутки почти 80 столкновений – сводка Генштаба

За прошедшие сутки зафиксировано 78 боевых столкновений. С начала суток на Харьковском направлении бои не зафиксированы.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 10:30 3 июня.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 39 авиаударов с применением 63 КАБов, более 2500 обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 89 с применением реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационных ударов в районах населенных пунктов Старица, Белый Колодец, Волчанск, Ивановка, Старый Салтов, Волчанские Хутора, Ветеринарное, Шестаково, Зеленое, Нескучное, Пятихатки Харьковской области и по городу Харьков из воздушного пространства российской федерации ( пунктов Среда, Короча и Шебекино (Белгородской области); Лиман, Константиновка, Дружба, Прогресс, Евгеньевка, Карловка, Александрополь, Курахово Донецкой области; Новое Запорожье, Пятихатки Запорожской области.

За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава противника и несколько других важных объектов, в том числе два пункта управления и два вражеских средства ПВО.

С начала текущих суток произошло 28 боевых столкновений. Российские оккупанты произвели 472 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов из разных типов вооружений. Также агрессор нанес два ракетных удара и применение шести ракет и 28 ударов дронами-камикадзе.

На Харьковском направлении с начала времени активных штурмовых действий врага не происходило, наши защитники продолжают наращивать оборонные способности. За прошедшие сутки общие потери захватчиков в этом направлении составили: 130 человек, из них 59 – безвозвратные, и 40 единиц вооружений и военной техники. Уничтожены три танка, боевая бронированная машина, одна артиллерийская система, 14 БпЛА, 12 автомобилей, три единицы спецтехники. Поврежден – один танк, две артсистемы, два автомобиля и одна единица специальной техники. Кроме того, поражены три склада с боеприпасами, один состав ГСМ и 12 блиндажей окупантов.

На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Невского. Ситуация напряженная.

В районе Тернов на Лиманском направлении попытка противника приблизиться к позициям наших войск успеха не имела.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял уже пять попыток прорвать наши оборонные рубежи в районах Выемки и Раздолевки. Одна атака отбита, четыре – продолжаются. Ситуация контролируется.

В районе Клещеевки на Краматорском направлении отбита атака противника, продолжается бой у Ивановского. Потери позиций не допущены, ситуация контролируемая.

На Покровском направлении ситуация остается обостренной – в настоящее время продолжается 11 боеприкосновений в районах Зеленого Поля, Новопокровска, Новоселовки Первой, Калинового и Невельского. Ситуация под контролем сил обороны Украины. Вчера российские захватчики в этом направлении потеряли 400 человек, из них 134 – безвозвратные. Уничтожены один танк, три ББМ и семь артсистем. Повреждены четыре боевых бронированных машины, две пушки и автомобиль.

На Кураховском направлении в районах Парасковеевки и Водяного продолжаются три боестолкновения. Наши защитники контролируют ситуацию. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении остановлены две попытки врага продвинуться в направлениях Роботы и Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу реки Днепр, отражена атака врага в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.