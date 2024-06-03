Сотни населённых пунктов без электричества, в энергосистеме дефицит – "Укрэнерго"

Из-за непогоды сотни населенных пунктов в Украине обесточены. В то же время в энергосистеме сохраняется дефицит на протяжении всех суток.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Сегодня в течение суток лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины. В течение суток запланирован импорт электричества из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27178 МВт*ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1616 МВт.

"Гроза и порывистый ветер оставили без света 312 населенных пунктов в Житомирской, Кировоградской, Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской областях. Продолжаются ремонтные работы" , – говорится в сообщении.

Вчера в течение суток из-за непогоды выключались две высоковольтные подстанции «Укрэнерго» в северном и центральном регионах. Обесточивались бытовые потребители, местная промышленность, были сбои в движении поездов. Менее, чем через два часа, энергопитание потребителей было восстановлено в полном объеме.

По другим причинам обесточены 404 населенных пункта. Из-за боевых действий Есть новые обесточивания в Донецкой, Сумской, Харьковской областях.