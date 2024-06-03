В Херсоне призвали не выходить на улицы, РФ может готовить провокации – ОВА
Враг распространяет ИПСО о том, что в Херсоне якобы "планируют провокации по инсценировке гибели мирных жителей". Единственной угрозой для города являются только российские военные. Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как отметил Прокудин, именно российские террористы уже полтора года обстреливают гражданские объекты Херсона и убивают жителей. Единственной угрозой для города является только Россия, в связи с чем от нее можно ожидать "страшных провокаций".
"Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам. И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги", - добавил глава ОВА.
Обстрелы Херсонской области
РФ после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль Херсон, регулярно наносит удары по территории региона и городу. Лишь вчера, 2 июня, террористы обстреляли жилые кварталы административного центра, что привело ко многим разрушениям.
В частности, в мае враг ударил по Станиславу в Херсонской области, в результате чего ранения получил начальник Новотроицкой сельской военной администрации Сергей Перетятько.