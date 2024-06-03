Ситуация в энергетике контролируемая, отключения будут не менее двух лет – эксперт

Несмотря на последние ракетные атаки на энергетические объекты Украины, ситуация в секторе остается стабильной и управляемой. Ограничение потребления электроэнергии в таких условиях является нормальной практикой, и к этому нужно привыкнуть. Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Укринформ.

"В последнее время в энергетике ситуация стабильная, принципиальных изменений не произошло. Сценарий врага, цель которого полностью уничтожить тепловую генерацию и нанести максимальный ущерб гидрогенерации, не изменился и продолжает реализовываться. Но при этом ситуация в энергетике у нас не критична, она управляема" , – отметил Харченко.

Он также добавил, что недостаток генерационных мощностей в энергосистеме остается основной проблемой, и применение ограничений для потребителей электроэнергии будет продолжаться. Но это то положение вещей, заметил эксперт, к которому нам нужно привыкать как минимум на ближайшие два года.

"В последующие два года нам нужно максимум сделать для возобновления генерации до такой степени, когда ограничений потребителей вообще не будет. До этого мы живем в режиме ограничений на 4-6 часов в течение суток по всей стране, а для Киева этот срок составляет 6-8 часов. И это нормально" , - убежден Харченко.

Также он остается уверенным в том, что следующая зима будет "умеренно сложной", и в противовес сезону 2022/2023, гарантированно более предсказуемой и комфортной. Поскольку в настоящее время продолжается активная подготовительная работа по прохождению следующего отопительного сезона по всей стране.

"Я склонен говорить об умеренно сложной зиме, которая, возможно, будет сложнее предыдущей зимы, но, по моему мнению, гарантированно более предсказуема и более комфортна, чем предпоследняя. Есть четкое понимание, каким образом обезопасить как минимум ключевую инфраструктуру. Ведется реально большая работа над тем, чтобы это понимание воплотить в жизнь.

Худший сценарий этой зимы для меня выглядит как ограничение потребителей до 6 часов в сутки, но при этом работает вся критическая инфраструктура, обеспечены тепло- и водоснабжение, работа канализации, работают ключевые оборонные предприятия" , - отметил эксперт.

Как сообщалось, с 22 марта возобновились массированные российские атаки на энергетические объекты. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. В целом, правительство оценивает потерю генерирующих мощностей на уровне 8 ГВт. Дефицит мощности в энергосистеме будет сохраняться в течение двух лет.