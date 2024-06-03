СНБО: Россия в худшем случае может повторить сценарий Алеппо в Харькове

Россия настроена на долгую войну. В худшем случае Кремль может повторить стратегию, которую он применил против сирийского Алеппо в 2016 году, в Харькове, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко, сообщает The Wall Street Journal.

Он напомнил, что в Алеппо российская авиация, поддерживающая сирийское правительство в гражданской войне, разрушила системы электро- и водоснабжения, а также разбомбила больницы и школы. Тогда население Алеппо сократилось до трети от довоенного уровня до того, как режим Асада отбил город у оппозиционных сил.

«Они просто вытеснили людей. Это то, что они хотят практиковать вокруг Харькова", - заявил Литвиненко.

Алеппо

В 2012 году сирийская гражданская война охватила Алеппо, некогда оживленный город, который стал одним из ключевых полей битвы. При этом в 2016 году Россия вмешивается в конфликт, оказывая решительную поддержку режиму Башара Асада. Начинаются интенсивные бомбардировки восточных районов Алеппо, где находят убежище оппозиционеры и мирные жители.

Российское наступление на Харьковскую область

10 мая началось очередное наступление российских войск на Харьковскую область. Оккупанты ставили целью прорвать украинскую оборону на приграничном участке, захватить город Волчанск, а затем продвинуться дальше в Харьков.

Однако украинские Силы обороны успешно отбили наступление и нанесли значительные потери врагу.

В Белом доме уже признали провал нового наступления России, подчеркнув эффективность действий украинских военных.