Шмыгаль: Кабмин рассматривает отмену пошлины и НДС на энергооборудование
Кабинет министров будет способствовать созданию альтернативного поколения в Украине. Необходимые для этого шаги обсудили на совещании в понедельник, 3 июня, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
На совещании Шмыгаль заслушал доклады вице-премьер-министра Юлии Свириденко и министра энергетики Германа Галущенко.
"Рассмотрели возможность отмены ввозных пошлин и НДС на все энергетическое оборудование и комплектующие к нему, а также упрощение таможенных процедур для его ввоза. Это позволит гражданам и бизнесу обеспечить себя альтернативными источниками энергии", - рассказал премьер.
По его словам, правительство работает над децентрализацией энергосистемы.
"Говорим с партнерами о поставках дизель-генераторов, когенерационных установок, мобильных котельных - прежде всего для прифронтовых регионов", - добавил Шмыгаль.
Он также дал поручение проработать вопрос предоставления льготных кредитов на генерирующее оборудование.
Минэнерго поручено совместно с партнерами проработать вопрос по установке газопоршневых установок в каждом областном центре.
"Россия делает все, чтобы уничтожить нашу энергосистему. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы подготовиться к сложному отопительному сезону", - подчеркнул премьер.
Ситуация со светом в Украине
Как сообщили в "Укрэнерго" в результате непогоды, сегодня, 3 июня, без света остались 312 населенных пунктов в 7 областях Украины.
К тому же в течение суток во всех регионах действуют лимиты потребления электроэнергии.
Причиной применения ограничения являются последствия шести массированных террористических обстрелов России по украинским электростанциям. Для преодоления дефицита привлекаются импорт и аварийная помощь из Европы.