Войска РФ активизировались на Харьковском и Северском направлениях – Генштаб

С начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 59. Войска РФ активизировались на Харьковском направлении, продолжается бой у Липцев. Также оккупанты активизировались на Северском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 3 июня.

На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них три в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.

Также активизировался враг на Северском направлении, где общее количество атак врага за сегодня выросло до восьми, шесть из которых продолжаются в районе Раздолевки.

Продолжаются боестолкновения на Краматорском направлении.

На Покровском направлении наиболее горячо. Число боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию.

На Времивском направлении противник при поддержке авиации перешел к активным действиям. На Ореховском направлении были отражены три попытки врага улучшить свои позиции в районах Роботиного и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.

На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки в районе Крынок.

Россияне также наносят артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.