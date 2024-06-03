Войска РФ активизировались на Харьковском и Северском направлениях – Генштаб
С начала суток общее количество боевых столкновений возросло до 59. Войска РФ активизировались на Харьковском направлении, продолжается бой у Липцев. Также оккупанты активизировались на Северском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 13:30 3 июня.
На Купянском направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех, из них три в районах Невского и Серебрянского лесничества продолжаются. Враг применяет КАБы и неуправляемые ракеты в районах Северска, Купянска и Синьковки.
Также активизировался враг на Северском направлении, где общее количество атак врага за сегодня выросло до восьми, шесть из которых продолжаются в районе Раздолевки.
Продолжаются боестолкновения на Краматорском направлении.
На Покровском направлении наиболее горячо. Число боев за сегодня возросло до 27, из них 13 продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки и Сокола. Враг применяет авиацию.
На Времивском направлении противник при поддержке авиации перешел к активным действиям. На Ореховском направлении были отражены три попытки врага улучшить свои позиции в районах Роботиного и Малой Токмачки. Враг применил авиацию.
На Приднепровском направлении отражены две вражеские атаки в районе Крынок.
Россияне также наносят артиллерийские удары по приграничным населенным пунктам Черниговщины и Сумщины.
По остальным направлениям обстановка без особых изменений.