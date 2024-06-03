ГТСУ: Поляки планируют заблокировать движение грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская"

Во вторник, 4 июня, до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокаду движения грузовиков в пункте пропуска "Рава-Русская", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

"С 10:00 час. 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокирование грузового участка в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенне" , - говорится в сообщении.

Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.