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Россия сбросила управляемые авиабомбы на Михайловку, есть погибшие и раненый
В результате обстрелов Михайловки Новогродовской общины Донецкой области погибли два человека и один получил ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях.
По его словам, утром 3 июня россияне сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар. Повреждены не менее 5 домов.
Среди погибших – 12-летний парень.
"Уже завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – а сегодня к этому печальному списку добавилось еще одно имя", — говорится в сообщении.