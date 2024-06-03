Россия сбросила управляемые авиабомбы на Михайловку, есть погибшие и раненый

В результате обстрелов Михайловки Новогродовской общины Донецкой области погибли два человека и один получил ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях.

По его словам, утром 3 июня россияне сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар. Повреждены не менее 5 домов.

Среди погибших – 12-летний парень.