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Россия сбросила управляемые авиабомбы на Михайловку, есть погибшие и раненый

Россия сбросила управляемые авиабомбы на Михайловку, есть погибшие и раненый
Фото: Вадим Филашкин

В результате обстрелов Михайловки Новогродовской общины Донецкой области погибли два человека и один получил ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в соцсетях.

По его словам, утром 3 июня россияне сбросили на село управляемую авиабомбу, а через полтора часа повторили удар. Повреждены не менее 5 домов.

Среди погибших – 12-летний парень.

"Уже завтра Украина будет отмечать День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, – а сегодня к этому печальному списку добавилось еще одно имя", — говорится в сообщении.

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