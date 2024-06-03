В направлении Покровска уже 30 атак: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

С начала суток на Покровском направлении российские захватчики 30 раз атаковали позиции Сил обороны Украины, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 16:00 3 июня.

С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 73 боевых столкновения. Наибольшая интенсивность российских окупантов на Покровском и Купянском направлениях. Наши защитники препятствуют наступательным попыткам российских окупантов и наносят им потери.

Российские захватчики продолжают наносить артиллерийские удары со своей территории по населенным пунктам Черниговщины и Сумщины. В частности, за сегодня из приграничных районов России били по украинским н.п. Павловка, Середина Буда, Поковка, Ключи, Лесное и Кондратовка.

На Купянском направлении враг увеличил активность и совершил уже 11 атак на позиции украинских защитников. В частности, продолжаются три боестолкновения в районах Стельмаховки, Берестового и Тернов.

На Северском направлении враг совершил девять штурмовых действий. Семь атак российских окупантов сдерживают наши подразделения в районах Раздолевки и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты применяют здесь авиацию.

На Краматорском направлении продолжаются четыре боестолкновения в районах н.п. Ивановское и Алебастровое. Одна атака успешно отбита.

На Покровском направлении активность врага сохраняется в районах Новоалександровки Первой и Птичьего. Сейчас речь идет о 30 атакующих действиях окупантов на этом направлении с начала суток.

На Кураховском направлении наши воины воспрепятствовали девяти атакам противника. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении, вблизи Крынок, украинские защитники отбили еще одну атаку врага. Общее количество боестолкновений на направлении возросло до трех.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела. Наши войска контролируют ситуацию и истощают врага по всей линии боевого столкновения.