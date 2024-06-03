Нетаньяху: Израиль может приостановить войну с ХАМАС на 42 дня

Израиль допускает приостановление войны с боевиками ХАМАС на короткий срок. Но о полном завершении боевых действий речь пока не идет, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, сообщает i24.

Премьер Израиля подчеркнул, что его страна готова обсуждать условия окончания войны с ХАМАС. При этом, по его словам, война не закончится, если Израиль не выполнит все свои цели.

"Мы можем приостановить войну на 42 дня для возвращения заложников. Мы не можем остановить войну. Иранцы и все наши враги наблюдают за нами, они хотят увидеть, сдадимся ли мы" , - добавил Нетаньяху.

Премьер напомнил, что Израиль хочет ликвидировать ХАМАС и освободить всех заложников.

Что предшествовало

Напомним, осенью прошлого года вооруженные боевики ХАМАС вторглись в Израиль. Там они убивали и похищали мирных жителей и израильских военных.

В ответ на такие действия Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию против террористов. Войска Израиля вошли в Сектор Газа и начали брать под свой контроль населенные пункты.

По состоянию на сейчас Израиль контролирует большую часть Сектора Газа. Но у боевиков все еще остаются заложники, которых израильские власти намерены освободить.

Президент США Джо Байден недавно заявил, что Израиль предложил ХАМАСу трехфазное соглашение о прекращении огня. В частности, оно предусматривает возвращение заложников.