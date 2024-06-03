"Укрэнерго" прогнозирует дефицит в энергосистеме: что будет со светом 4 июня

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

Причина - рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта.

Подчеркивается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.

При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.

Напомним:

На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".