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"Укрэнерго" прогнозирует дефицит в энергосистеме: что будет со светом 4 июня
Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется на протяжении всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
Причина - рост потребления из-за жары и снижение объемов импорта.
Подчеркивается, что лимиты на потребление электроэнергии будут действовать для каждой области с 00:00 до 24:00.
При превышении лимитов облэнерго будут применять для промышленных и бытовых потребителей графики почасовых отключений.
Напомним:
На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".