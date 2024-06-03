В Киеве произошел конфликт между гражданскими и работниками ТЦК: начато расследование
В Киеве женщины вступили в конфликт с работниками ТЦК, когда они пытались задержать мужчину. Один из военнослужащих, судя по видео, ударил женщину головой. В Киевском ТЦК и СП заявили о провоцировании конфликта и начали служебное расследование, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Киевский городской ТЦК и СП, видео по социальным сетям.
3 июня в соцсетях распространили видео, где мужчины в военной форме пытались посадить в автомобиль мужчину. Очевидцы событий вступили в конфликт с военными, одно из них могло получить травму от представителя ТЦК.
В Киевском ТЦК и СП подтвердили, что на видео его сотрудники. По данным учреждения, события происходят у станции метро "Демеевская". Там во время проверки документов сотрудники полиции обнаружили лиц, уклонявшихся от исполнения воинского долга.
Дословно ТЦК и СП:
"Один из мужчин пытался сопротивляться. При попытке его задержать гражданские лица начали сопротивляться правоохранителям и военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки. И такими действиями граждане сознательно дали бежать лицу, нарушившему закон.
Один из военнослужащих, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, где получил ранение, не смог удержать эмоций и пытался ударить гражданское лицо, которое, в свою очередь, продолжало провоцировать конфликт и препятствовать законным действиям правоохранителей. По этому поводу уже ведется служебное расследование".
В учреждении также отметили, что сотрудники Национальной полиции Украины и военнослужащие "действовали в рамках закона".