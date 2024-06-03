Командующий британской армии убежден, что Украина одержит победу в войне

Командующий британской армии Тони Радакин заявил о большой уверенности в том, что Украина одержит победу в войне, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал Sky News.

Адмирал Радакин, известный своим оптимистичным видением, настаивает на том, что Россия "потерпит поражение" в Украине, даже несмотря на то, что российские войска начали новое вторжение в Харьковской области, где они захватили часть территории, поскольку украинские войска страдают от недостатка боеприпасов и живой силы.

"Россия достигает тактических успехов на суше", – сказал командующий.

"Но вы должны немного отступить назад. Если вернуться к марту 2022 года, Россия захватила около 17% территории Украины. Сегодня она имеет 11%. Поэтому Россия все еще в дефиците", – добавил он.

Отвечая на вопрос, уверен ли он, что Украина победит, адмирал Радакин сказал: "Я очень уверен..."

"До конца июня Россия потеряет 500 000 человек – убитыми и ранеными. Мы уже имеем 800 дней войны, которая, по прогнозам Путина, должна была длиться три дня. Это трудно для Украины, но мы должны продолжать нашу поддержку", – подчеркнул командующий.

Адмирал Радакин дал свое интервью перед тем, как США и другие союзники публично поддержали Украину в использовании западных вооружений для нанесения ударов по военным целям на территории России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подтвердил, что Украина получила разрешение от западных стран на использование предоставленного ими оружия для ударов по России, и отметил, что Киев будет добиваться расширения сферы действия этого разрешения.

Белый дом уточнил, что разрешение на удары американским оружием распространяется на приграничье не только Харьковской, но и Сумской области. В то же время разрешение не распространяется на дальнобойные ракеты ATACMS.