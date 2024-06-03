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ДТЭК: На Днепропетровщине не прогнозируются графики отключений 4 июня
Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщили в ДТЭК.
"Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста", - говорится в сообщении.
Компания обещает оперативно информировать об изменении ситуации.
Напомним:
На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".
Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.