ДТЭК: На Днепропетровщине не прогнозируются графики отключений 4 июня

Доведенные "Укрэнерго" лимиты позволяют не применять в Днепропетровской области графики отключений, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщили в ДТЭК.

"Ситуация остается крайне тяжелой. Потребляйте свет экономно, пожалуйста" , - говорится в сообщении.

Компания обещает оперативно информировать об изменении ситуации.

Напомним:

На этой неделе дефицит в энергосистеме будет существенно выше, чем на прошлой неделе, поэтому графики отключений будут применяться в течение всех суток, заявили в "Укрэнерго".

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.