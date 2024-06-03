Украина вернула из оккупированных территорий еще шестерых детей

Команда Save Ukraine помогла выехать с временно оккупированных территорий трем украинским семьям, трое из которых полусироты, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил основатель организации Save Ukraine Николай Кулеба.

Сообщается, что отец многодетной семьи на глазах у своих 3 детей погиб от российского снаряда, который попал во двор семьи.

"Дети из другой семьи несколько раз становились свидетелями того, как российские военные били и пытали их отца. Младший сын семьи после увиденного даже перестал разговаривать. Но избиением все не закончилось: россияне регулярно угрожали непосредственно детям. Они им говорили, что отца убьют, маму заставят обслуживать российских военных, а их заберут в интернат. И жить в таких условиях уже было невозможно".