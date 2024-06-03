В Минэнерго рассказали, сколько должно стоить электричество

Рыночная стоимость электроэнергии в Украине превышает 7.5 грн за кВт*ч, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук.

По ее словам, в результате российских атак Украина потеряла около 9 ГВт мощностей. В частности, пострадали тепловые электростанции государственной компании "Центрэнерго" и гидроэлектростанции "Укргидроэнерго". И дополнительные средства от повышения тарифа на электроэнергию для населения будут направлены на ремонтную кампанию и восстановление государственной генерации.

"Тариф для населения позволяет нам продлить самую масштабную во времена Независимости ремонтную кампанию в энергетике, чтобы максимально подготовить энергосистему к зиме, добавить к ней дополнительные мощности, а также в определенной степени восстановить государственную генерацию. Повышение тарифа – это вынужденный шаг, единственная причина которого – это значительные потери в энергосистеме после вражеских обстрелов" , – отметила она.

Гринчук добавила, что новый тариф для населения 4,32 грн за кВт*ч покрывает исключительно себестоимость производства и передачи электроэнергии бытовым потребителям.

"Действующий тариф покрывает себестоимость производства 1 кВт*ч двумя государственными энергокомпаниями — "Энергоатомом" и "Укргидроэнерго", а также передачу электроэнергии и ее распределение. Тариф состоит исключительно из себестоимости затрат, без копейки какой-либо надбавки. Рыночная же стоимость одного киловатт-часа составляет более 7,5 грн" , – сказала заместитель министра.

Она также подчеркнула, что лето будет сложным периодом, ведь значительный объем генерации поврежден или полностью уничтожен, и нужно время на восстановление.

Напомним, с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения составит 4,32 грн/кВт. "Ночной тариф" на электроэнергию для населения с 1 июня составит 2,16 грн за кВт*ч.