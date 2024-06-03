Белый дом прокомментировал возможность расширения ударов по России оружием США

В администрации США уверяют, что продолжат придерживаться подхода к предоставлению Украине американского вооружения, а также возможностей для расширения его применения – учитывая развитие ситуации на поле боя, сообщает Укринформ.

Об этом заявил в понедельник во время прессбрифинга советник Белого дома Джон Кирби.

«Я не буду опережать принимаемые решения», - отметил представитель Белого дома, когда его спросили, планирует ли администрация США расширить разрешение на применение Украиной американского оружия для ударов по целям в РФ.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты изменяют и развивают свою поддержку Украины в соответствии с развитием ситуации на поле боя.

«И я бы не ожидал, что этот общий подход изменится в ближайшие недели и месяцы. Посмотрим, как обстоят дела», - отметил представитель администрации США.

Он также прокомментировал высказывания Президента Украины в контексте решения Белого дома частично разблокировать запрет на удары по РФ, а также о том, что ВСУ нуждаются в большей свободе действий.

«Кто может обвинять Президента Зеленского в том, что он хочет получить больше вооружений, а также больше возможностей использовать эти вооружения в то время, когда его страна продолжает подвергаться нападениям?» – заметил Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат тесно контактировать с украинской стороной, чтобы эффективно удовлетворять потребности ВСУ на поле боя.

Как сообщалось, в прошлую пятницу государственный секретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение для Украины избивать американским оружием по военным объектам на территории РФ.

Позже в администрации объяснили, что речь идет о возможности поражения российских объектов в приграничной зоне, чтобы сорвать наступление россиян. Однако это не касается применения ракет ATACMS или ударов на большие расстояния.