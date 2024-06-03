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На Львовщине работники ТЦК пытались догнать велосипедиста: произошло ДТП

На Львовщине работники ТЦК пытались догнать велосипедиста: произошло ДТП
Фото: Львівич | Новини

На Львовщине работники ТЦК пытались догнать велосипедиста, отказавшегося показывать документы. В результате произошло ДТП, велосипедист упал, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Львовский ОТЦК и СП, видео из соцсетей.

На видео, которое распространили львовские паблики днем ​​3 июня видно, что мужчины на автомобиле подрезали велосипедиста, тот упал, потом встал и побежал.

В областном центре комплектования сообщили, что работники ТЦК остановили мужчину и попросили его предъявить документы. Однако тот отказался.

"Гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя дерзко и агрессивно. Дальше начал убегать на велосипеде. Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. поэтому удалось скрыться".

Во Львовском ОТЦК напоминают, что все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК.

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